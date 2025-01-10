Grönland Başbakanı: Amerikalı olmak istemiyoruz

47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhâk edeceğine dair söylemlerine Grönland Başbakanı Mute Egede'den cevap geldi. Egede "Biz ne Danimarkalı ne de Amerikalı olmak istiyoruz. Grönlandlı olarak kalmak istiyoruz." dedi.

Egede, Donald Trump ile görüşmediğini ancak görüşmeye hazır olduğunu belirtirken Danimarka ile birçok ortak noktaları olduğunu ancak kendi yurtlarında iktidarda kalmanın kendileri için daha arzu edilen bir şey olduğunu ifade etti.

Egede herkesin Grönland'ın bağımsızlığına saygı duyması gerektiğini belirterek herhangi bir ilhâka karşı olduklarının altını çizerken ABD ile olan uluslararası ilişkilerinin de önemine vurgu yaptı.