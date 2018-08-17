Grorud - Fram Larvik karşılaşma önü

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Grorud, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Fram Larvik takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Grorud 29 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Fram Larvik 12 puanda ve 12. sırada. Grorud, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fram Larvik, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 336 kodlu maçı oynayanlar; Grorud galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fram Larvik galibiyet oranı 0.00.

Grorud son hafta oynanan Orn Horten maçında 0-1 kazandı.

Fram Larvik, Tonsberg karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Grorud, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Grorud, kendi sahasında 13 gol attı, 8 gol yedi.

Fram Larvik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fram Larvik, 8 gol atarken 28 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ