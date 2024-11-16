Galatasaray Fatih Karagümrük'ü devirdi!

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan maçın 15. dakikasında Cansu Nur Kaya'nın attığı golle 1-0 geri düşen Galatasaray, 72. dakikada Ebru Topçu, 82. dakikada Maria Usme ve 87. dakikada penaltıdan Merie Gisele Manga'nın kaydettiği gollerle 3-1 üstünlük kurdu. Konuk takım, müsabakanın 90. dakikasında Zeynep Gamze Koçer ile fileleri havalandırsa da Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Fatih Vatanspor'da gole giden topu elle kestiği için Beyza Semercioğlu, 85. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sezonki 7. maçına çıkan sarı-kırmızılı takım, beşinci galibiyetini aldı. İki maçı eksik Galatasaray, puanını 15 yaptı. Fatih Vatanspor ise beşinci kez mağlup oldu ve 10 puanda kaldı.