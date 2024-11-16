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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Fatih Karagümrük'ü devirdi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Fatih Karagümrük'ü devirdi!

        Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında konuk ettiği Fatih Vatanspor'u 3-2 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 17:51 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:51
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        G.Saray Fatih Karagümrük'ü devirdi!
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        Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan maçın 15. dakikasında Cansu Nur Kaya'nın attığı golle 1-0 geri düşen Galatasaray, 72. dakikada Ebru Topçu, 82. dakikada Maria Usme ve 87. dakikada penaltıdan Merie Gisele Manga'nın kaydettiği gollerle 3-1 üstünlük kurdu. Konuk takım, müsabakanın 90. dakikasında Zeynep Gamze Koçer ile fileleri havalandırsa da Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        Fatih Vatanspor'da gole giden topu elle kestiği için Beyza Semercioğlu, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sezonki 7. maçına çıkan sarı-kırmızılı takım, beşinci galibiyetini aldı. İki maçı eksik Galatasaray, puanını 15 yaptı.

        Fatih Vatanspor ise beşinci kez mağlup oldu ve 10 puanda kaldı.

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