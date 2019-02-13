Venezuela'nın Rusya Büyükelçisi Carlos Raphael Faria Tortosa, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Guaido'yu daha 10 yıl önce taraf değiştiren Washington'un kuklası olmakla suçladı.

Tortosa, "Daha önce hiç kimsenin bilmediği milletvekili Guaido, elimizdeki bilgiye göre ABD tarafından 10 yıl önce görevlendirildi. Belki de biliyorsunuz, eğitim için Sırbistan'a gönderdiler. Her şey bununla başlamış oldu. Onun hazır olduğu zaman geldi, hazır olduğu söyleniyor fakat ABD'nin verdiği bu görev için kesinlikle hazır değil. O sadece bir kukla, ABD'nin arkasında durup konuşması için orada bulunuyor" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.