Guangzhou - Beijing Guoan karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Guangzhou, 14 Eylül 2018 Cuma günü Beijing Guoan takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Guangzhou 42 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Beijing Guoan 45 puanda ve 1. sırada. Guangzhou, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Beijing Guoan son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 164 kodlu maçı oynayanlar; Guangzhou galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.30, Beijing Guoan galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Guangzhou önceki hafta Tianjin Songjiang mücadelesinde 1-2 yenildi.

Beijing Guoan, Changchun YaTai karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Guangzhou, 30 gol attı ve 8 gol yedi.

Beijing Guoan, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Beijing Guoan 19 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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