Guarani - Goias maçı heyecanı

Brezilya Serie B maçında Guarani ile Goias, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. Maç öncesi Guarani 37 puanla 5. sırada, Goias 39 puanla 3. sırada bulunuyor. Guarani son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Goias, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 434 kodlu maçı oynayanlar; Guarani galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Goias galibiyet oranı 3.00. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Guarani son haftadaki Internacional müsabasında 2-0 yenildi.
Goias ise Oeste karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.
Guarani, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 13 gol yedi.
Goias ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Goias, 15 gol atarken 16 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ