Guizhou Toro - Shaanxi Chanba rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Guizhou Toro ile Shaanxi Chanba, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Guizhou Toro 11 puanla 16. sırada, Shaanxi Chanba 27 puanla 6. sırada bulunuyor. Guizhou Toro, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shaanxi Chanba, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 603 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guizhou Toro kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Shaanxi Chanba sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Guizhou Toro son hafta oynanan Hubei Huakaier maçında 1-2 kazandı.

Shaanxi Chanba ise Dalian Yiteng maçında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Guizhou Toro, 10 gol attı ve 17 gol yedi.

Shaanxi Chanba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shaanxi Chanba, 7 gol atarken 13 gol yedi.

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