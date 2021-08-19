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Haberler Fiskos Gül Gölge tatilini çocuklarına göre ayarladı - Magazin haberleri
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Gül Gölge tatilini çocuklarına göre ayarladı

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Gül Gölge, "Çocukların basketbol dersleri için hafta içi İstanbul'da oluyorum. Hafta sonları kısa tatiller yapabiliyorum. Bir ara Bodrum, bir ara Çeşme yapacağım. İki günlük de bir Yunanistan tatili planlıyorum." şeklinde konuştu

Gül Gölge tatilini çocuklarına göre ayarladı - Magazin haberleri
Tatilini çocuklarına göre ayarladı
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sunucu ve eski manken Gül Gölge, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te buluştu. Restoranda arkadaşlarıyla koyu bir sohbete koyulan Gölge, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaz tatili planları sorulan Gül Gölge, çocukları Emir ve Ali Saygı'nın eğitimleri için hafta içi İstanbul'da olduğunu söyledi. Gölge, konuyla ilgili, "Çocukların basketbol dersleri için hafta içi İstanbul'da oluyorum. Hafta sonları kısa tatiller yapabiliyorum. Bir ara Bodrum, bir ara Çeşme yapacağım. İki günlük de bir Yunanistan tatili planlıyorum" dedi.

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