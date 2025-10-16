Baraj gölündeki su seviyesinin korunması için önemler alınması gerektiğini belirten Akyüz, şu önerilerde bulundu: "Bölge halkının ve kamu kurumlarının dört politikayı hayata geçirmesi gerekmektedir. Birincisi ve en önemlisi artık tarımsal faaliyetlerde modern sulama tekniklerini kullanmamız gerekiyor. Vahşi sulama yönteminin ivedi bir şekilde terk edilmesi gerekmektedir. İkincisi ve en önemlisi kurumsal koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu sadece yerel yönetimleri ilgilendiren bir konu değil. Sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin, merkezi hükümetin bu süreçte aktif rol oynaması yani tüm kamu kurumları ve sivil kurumları arasında koordinasyonun sağlanması oldukça önemli. İvedi şekilde Bingöl'de, tüm illerimizde, tüm bölgelerimizde iklim değişikliğine karşı eylem planının oluşturulması, bunların hayata geçirilmesi ve takibinin yapılması gerekmektedir. Bingöl'ü, Türkiye'yi iklim değişikliği dediğimiz bir olgu bekliyor. Bu olguya karşı hazırlıkta olunması oldukça önemli."