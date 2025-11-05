Gülben Ergen, bornozla hamburgerciye gitti

Gülben Ergen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ABD'de üç konser verdi. Ergen, konser maratonunun ardından dün akşam bornozuyla sokaklarda yürüdü sonra da bir hamburgerciye girdi.

"YURT DIŞINDA KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL"

O anları sosyal medyada paylaşan Gülben Ergen; "Aaa ne büyük ayıp tü tü tü. Bornozla hamburgerciye mi gidilir? Yurt dışında kimsenin umurunda değil. Millet, maç izliyordu. Bornozlu bir kadının gelişi, kimseye dert olmadı" ifadelerini kullandı.