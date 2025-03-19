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        Haberler Objektife Takılanlar Gülben Ergen: Çok iyi olduğumuz söylenemez - Magazin haberleri

        Gülben Ergen: Çok iyi olduğumuz söylenemez

        Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi'nin Troya gösterimini izlemek için AKM'ye gitti. Ergen, duygularını "Tanyeli'yi kaybettiğimiz bir gün, çok da iyi olduğumuz söylenemez. Ama dans sanatları adına ülkemizin gururu olan bir gösterideyiz" sözleriyle ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 08:37 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:37
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        "İyi olduğumuz söylenemez"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gülben Ergen, eski eşi Mustafa Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı Anadolu Ateşi'nin Troya gösterimini izlemek için Atatürk Kültür Merkezi'ndeydi.

        "İYİ DURUMDA OLDUĞUMUZ SÖYLENEMEZ"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gülben Ergen, geceyle ilgili duygularını paylaşarak; "Tanyeli'yi kaybettiğimiz bir gün, çok da iyi olduğumuz söylenemez ama dans sanatları adına ülkemizin gururu olan bir gösterideyiz. Oğullarımla birlikte geldim. Anadolu Ateşi’ni daha önce yazın Bodrum’da çocuklarımla izlemiştim ama bu gösterimi ilk kez izliyorum. AKM’de sahnelenmesi bence müthiş bir şey, umarım sürekli olur" ifadelerini kullandı.

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        Gülben Ergen, Anadolu Ateşi'nin dünya çapındaki ilgisi hakkında ise şu ifadeleri kullandı: Ben bu gösteriyi Mısır'da, Çin'de, Amerika'da, Almanya'da ve Paris'te seyrettim. Dans kültürümüz ve Anadolu kültürümüz adına gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Dünyanın her yerinde Türk bayrağını, Türk dansını ve kültürünü temsil eden tek dans grubu. Çocuklarımın babasının grubunun bu başarıyı elde etmesi de ayrıca gurur verici.

        SOĞUK RÜZGAR ESMEYE DEVAM EDİYOR

        Öte yandan Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Diyarbakır Bağlar'da Narin Güran adına anaokulu açılmıştı. Ergen, sosyal medyadan bu süreçte katkıda bulunanlara teşekkür etmişti. Ancak Demet Akalın, teşekkür listesi arasında bir arkadaşının yer almamasına "Ayıp oldu insanlara" diyerek sitem etmişti.

        Bunun üzerinde Demet Akalın, Gülben Ergen'i sosyal medyadan takipten çıkardığını ifade edip "Bir daha kredisi olmaz" demişti. İkili arasında soğuk rüzgar esmeye devam ediyor.

        'TEŞEKKÜR' KRİZİ SESSİZLİĞİ

        Gülben Ergen, gazetecilerin Demet Akalın ile yaşadığı 'teşekkür' krizi hakkında gelen sorulara ise yorum yapmadan sadece teşekkür ederek oradan uzaklaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülben Ergen
        #Tanyeli
        #Demet Akalın
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