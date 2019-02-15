Benim için Sevgililer Günü değil Sevgi Günü'nü kutluyoruz diyen Gülben Ergen sahne de 3 çiftin evlilik teklifine şahitlik etti.

Rezervasyonları günler öncesinden tükenen konserinde büyük bir coşkuyla karşılanan Gülben Ergen yeni albüm öncesi Türkiye Turnesinin ilk konserini verdi.