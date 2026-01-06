Gülçin Ergül: Ben sadece 'Hepsi' üyesi değilim

2000’li yılların popüler müzik gruplarından Hepsi ile adını geniş kitlelere duyuran, daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, sosyal medyada yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

Zaman zaman eski grup arkadaşları; Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Gülçin Ergül; bu kez sosyal medyada karşılaştığı bir videonun ardından uzun bir açıklama yaparak yaşadığı sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Tabii ki, ne yazık ki hayatta olan biten saçmalıkları da görüyorum. Daha az tetiklenmek için farkındalık geliştirmek insani ve sağlıklı ama bunu fark etmek de o anı yaşamaktan geçiyor. Hakkımda yine saçma videolar görüyorum; kapanan konular, yanlış şekilde ve imajımı yanıltıcı biçimde etkilemek hedeflenerek yeniden açılıyor. Kendimi yeterince savunmadığım ve yıllar önce de buna gerek bile duymadığım için, bana yapılan sabotaj giderek karalama niteliğinde büyütülüyor. Siz olsanız, 2009’da benim için sağlıklı insan ilişkileri içinde olgunlukla bitmesi gereken meselelerin yanlış yansıtılarak sürekli yeniden ısıtıldığını görseniz ne yapardınız? 25 senedir müzik yapıyorum; başarılarım kayıtlara geçmiş durumda ve yoluma geri bakmadan, pişmanlık duymadan, içim rahat şekilde devam ediyorum. Gerçeklere ve karmaya güveniyorum. Buna rağmen ne yapardınız? Konuşmadan kapanmıyor. Konuşsanız, bu kez saptırılıyor ve yine başka kulplar takılarak sübjektif şekilde yansıtılıyor; ortada objektiflik yok.

Bir de şöyle düşünün: Benim şarkılarım var. İstediğimde yenilerini yapıyorum, paylaşıyorum. Bu konuları açmak gibi hedeflediğim bir yolum hiçbir zaman olmadı; buna ihtiyacı olan da ben değilim, mantıkla düşünürseniz. Çünkü üretebiliyorum. Şarkılarım çıktığında, yanlışlar sorulduğunda bazen (her seferinde değil) cevap verdiğim oldu. Özellikle sık şarkı çıkardığım dönemlerde, şarkı çıktığı an sorulduğu için düzeltip cevap hakkımı kullandığımda, "cevap verdi" denmedi; tam tersine "şarkı çıkaracağı için konuşuyor" denildi. Ben şarkı çıkardığımda Hepsi grubu yeniden hatırlanıyor. O yüzden benim şarkı çıkarmam, aynı zamanda büyük emek verdiğim Hepsi'nin de saygıdeğer kalması demektir. Kendimle yarışmıyorum; oradaki Gülçin de Gülçin'dir. Beni, kendimle ya da gruba kattıklarımın başarısıyla yarıştırmayın. Ben sadece Hepsi üyesi olmaktan ibaret değilim; solo kariyeri de olan biriyim. Başarılarımı övünerek gözlere sokmam gerektiğini hissetmiyorum ama bazen bunu düşünüyorum. Tek başıma, kimilerine göre zor olanı seçiyorum. Seçiyorum çünkü huzurlu yaşamak, yaşamaktır. Huzurumu bozan, değerimi asla bilmeyen, varlığıma ve emeklerime karşılıklı olarak müteşekkir olmayan kişilerle çalışmak istememem; kişilikli olmak ve en sonunda kendini seçmeyi başarmak demektir. Gerçekliği, samimiyeti, huzuru ve içten bir profesyonelliği seçmektir.