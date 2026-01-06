Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülçin Ergül: Ben sadece 'Hepsi' üyesi değilim - Magazin haberleri

        Gülçin Ergül: Ben sadece 'Hepsi' üyesi değilim

        Gülçin Ergül, sosyal medyada karşılaştığı bir video sonrası yaptığı uzun açıklamayla geçmişte yaşananların yanlış yansıtıldığını savundu. Ergül, solo kariyerine ve üretmeye devam ettiğini vurgulayarak; "Ben sadece Hepsi'nin bir üyesi değilim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 20:14 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ben sadece 'Hepsi' üyesi değilim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2000’li yılların popüler müzik gruplarından Hepsi ile adını geniş kitlelere duyuran, daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, sosyal medyada yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

        Zaman zaman eski grup arkadaşları; Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Gülçin Ergül; bu kez sosyal medyada karşılaştığı bir videonun ardından uzun bir açıklama yaparak yaşadığı sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

        REKLAM

        Şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Tabii ki, ne yazık ki hayatta olan biten saçmalıkları da görüyorum. Daha az tetiklenmek için farkındalık geliştirmek insani ve sağlıklı ama bunu fark etmek de o anı yaşamaktan geçiyor. Hakkımda yine saçma videolar görüyorum; kapanan konular, yanlış şekilde ve imajımı yanıltıcı biçimde etkilemek hedeflenerek yeniden açılıyor. Kendimi yeterince savunmadığım ve yıllar önce de buna gerek bile duymadığım için, bana yapılan sabotaj giderek karalama niteliğinde büyütülüyor. Siz olsanız, 2009’da benim için sağlıklı insan ilişkileri içinde olgunlukla bitmesi gereken meselelerin yanlış yansıtılarak sürekli yeniden ısıtıldığını görseniz ne yapardınız? 25 senedir müzik yapıyorum; başarılarım kayıtlara geçmiş durumda ve yoluma geri bakmadan, pişmanlık duymadan, içim rahat şekilde devam ediyorum. Gerçeklere ve karmaya güveniyorum. Buna rağmen ne yapardınız? Konuşmadan kapanmıyor. Konuşsanız, bu kez saptırılıyor ve yine başka kulplar takılarak sübjektif şekilde yansıtılıyor; ortada objektiflik yok.

        REKLAM

        Bir de şöyle düşünün: Benim şarkılarım var. İstediğimde yenilerini yapıyorum, paylaşıyorum. Bu konuları açmak gibi hedeflediğim bir yolum hiçbir zaman olmadı; buna ihtiyacı olan da ben değilim, mantıkla düşünürseniz. Çünkü üretebiliyorum. Şarkılarım çıktığında, yanlışlar sorulduğunda bazen (her seferinde değil) cevap verdiğim oldu. Özellikle sık şarkı çıkardığım dönemlerde, şarkı çıktığı an sorulduğu için düzeltip cevap hakkımı kullandığımda, “cevap verdi” denmedi; tam tersine “şarkı çıkaracağı için konuşuyor” denildi. Ben şarkı çıkardığımda Hepsi grubu yeniden hatırlanıyor. O yüzden benim şarkı çıkarmam, aynı zamanda büyük emek verdiğim Hepsi’nin de saygıdeğer kalması demektir. Kendimle yarışmıyorum; oradaki Gülçin de Gülçin’dir. Beni, kendimle ya da gruba kattıklarımın başarısıyla yarıştırmayın. Ben sadece Hepsi üyesi olmaktan ibaret değilim; solo kariyeri de olan biriyim. Başarılarımı övünerek gözlere sokmam gerektiğini hissetmiyorum ama bazen bunu düşünüyorum. Tek başıma, kimilerine göre zor olanı seçiyorum. Seçiyorum çünkü huzurlu yaşamak, yaşamaktır. Huzurumu bozan, değerimi asla bilmeyen, varlığıma ve emeklerime karşılıklı olarak müteşekkir olmayan kişilerle çalışmak istememem; kişilikli olmak ve en sonunda kendini seçmeyi başarmak demektir. Gerçekliği, samimiyeti, huzuru ve içten bir profesyonelliği seçmektir.

        Gündemde kalmak için videolar hariçten ortaya çıkıyor. Beni öyle bir konuma koyuyorlar ki, sanki bambaşka biriymişim gibi yansıtılıyorum. Oysa benim takipçilerim kim olduğumu az çok biliyor. Kendi hâlinde bir insanım. İçimde kıskançlık ve haset yok. Hak eden herkese hakkını veren biriyim. Ama kendimi korumayı da öğrenmek için çalışıyorum, kusuruma bakmayın. Aynı hataları bir daha yapmamak kin değil, ders almaktır. Olacağını bildiğim, bana karşı yapılan hataları yeniden yaşamamak için aptalca “evet” demek yerine kişilikli bir şekilde “hayır” demek egoistlik değildir. Megalomanlık hiç değildir. Bu, özdeğerini kazanmak demektir. Kişilikli olmak; kendini ezdirmemek ve korumaktır. Her insanın yapması gereken de budur. Özdeğerinizin farkında olun. Başkalarının bunu bilmemesi, suistimal etmesi ya da sabote etmesi sizin kim olduğunuzu değiştirmez.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dövme sildirmek isterken kabusu yaşadı: Elindeki dokular öldü

        Bir güzellik merkezinde elindeki dövmeyi sildirmek isteyen Yasin Taş'ın sol elinde iddiaya göre hatalı uygulama nedeniyle ikinci derece yanık oluştu. Durumu anlattığı güzellik merkezi görevlileri ise Taş'a "Çok ağrın varsa, eczaneden ağrı kesici al" önerisinde bulundu. (İHA) 

        #gülçin ergül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü
        Çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan kadın öldü
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Başsavcılıktan tutukluluk hallerine devam kararı!
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        Emekli aylığı için toplantı kararı
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        "Düzenlediğimiz operasyonu kimse yapamazdı"
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Teslim edilmeyen ev, iki can aldı
        Adana'da ilk 11'ler belli oldu!
        Adana'da ilk 11'ler belli oldu!
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Beykoz'da kamyon dükkana girdi
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Genç istihdamına 445 milyarlık destek
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Galatasaray'da yeni hedef: Pape Gueye!
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        Uyuşturucu testi sonuçları çıktı
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        6 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Trump Grönland'ı niye istiyor?
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Avrupa'dan ortak 'Grönland' açıklaması
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Fenerbahçe, Guendouzi transferinde gaza bastı!
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Çocuklara sosyal medya yasağı geliyor
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Araç muayene ücreti ne kadar oldu?
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        Bahçeli'den Maduro mesajları: ABD'nin yaptığı haydutluk
        İran'da neler oluyor?
        İran'da neler oluyor?
        Sağlık umudumuz uzayda 
        Sağlık umudumuz uzayda 