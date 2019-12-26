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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; "Yakarım İstanbul'u" isimli şarkısı ile adından söz ettiren başarılı şarkıcı Gülden, geçtiğimiz gün Beşiktaş'taki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

Şarkıya gelen tepkilerden gayet memnun olduğunu söyleyen güzel Gülden, "Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutlu oluyorum. Ne mutlu ki bana, insanlara bir şeyler hissettirebiliyorsam. Çok teşekkür ederim" dedi.

"YENİ YILIN HEPİMİZE SAĞLIK GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini belirten Gülden, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu. Şarkıcı, "Yeni yılın hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.