SHOW TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür 8. sezon ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Milyonları ekrana kilitleyen Güldür Güldür yeni sezonda ekibe katılan yeni oyuncular olacak. Güldür Güldür oyuncuları kimler? Güldür Güldür konusu ne?
GÜLDÜR GÜLDÜR KONUSU NE?
Güldür Güldür, Ali Sunal'ın sunduğu ilk sezonu FOX TV'de, 2.sezonundan itibaren Show TV'de yayımlanan eğlence programı. Her hafta konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer alıyor. 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyen, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show hız kesmeden devam ediyor.
GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI KİM?
Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aylin Kontente
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Dağhan Külegeç
Doğa Rutkay
Ecem Erkek
Giray Altınok
İrem Kahyaoğlu
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Murat Akkoyunlu
Onur Atilla
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter
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