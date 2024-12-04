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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanına hazır olun

        'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanına hazır olun

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 00:54 Güncelleme: 04.12.2024 - 01:38
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        Kahkaha tufanına hazır olun
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        7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var!

        Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        İşte 'Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;

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        #Güldür Güldür Show
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