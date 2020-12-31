Güldür Güldür yeni yıl

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Güldür Güldür Show yılbaşı akşamı herkesi ekran başına kilitleyecek çok renkli, çok eğlenceli ve çok neşeli özel bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor!

Eğlencenin ve kahkahanın bir an durmayacağı programa ve yeni yıla dair oyuncuların paylaştıkları mesajlar heyecan yarattı. Yılbaşı akşamı için sımsıcak özel performanslarına dair ekipten mesajlar:

Bu akşam yüzümüzde gülümseme eksik olmayacak

Ali Sunal: 8 yıldır bizimlesin... Bazen canımız sıkkın bazen dileklerimiz bizden çok uzakken girdik yeni yıla ama sen hep bizimleydin, kocaman kahkahanla kollarını açıp bizi sarmaladın her ihtiyacımız olduğunda. İşte bu yüzden bu yılbaşı akşamı başından sonuna kadar senleyiz, yeri gelecek duygulanacağız yeri gelecek sorular soracağız ama bütün akşam yüzümüzden eksik etmeyeceğin bir şey olacak: Kocaman gülümsememiz... İyi ki varsın Güldür Güldür Show sen hiç eksik olma. Bu yılbaşı akşamı içimizden geldiği gibi eğleneceğimiz, harika vakit geçireceğimiz bir şov hazırladık, tek eksiğimiz sizle paylaşmak! Güldür Güldür Show yılbaşı özel bölümüyle Show TV’de beraber yeni yıla girmek ümidiyle.

Doğa Rutkay: Bu unutulmaz yıl 2020'de moralleri yüksek tutmanın da, gülebilmenin de bir o kadar önemli olduğunu gördük. Güldür Güldür Show evlerde kalmamız gereken bu yıl büyük bir iş başardı. Ekibim ve işimle gurur duyuyor herkese bambaşka bir yıl diliyorum.

Kuzey Yıldızı ekibi oyunculuklarının yanı sıra söyleyecekleri şarkılarla da yılbaşı akşamına damga vurmaya hazırlanıyor!

Berkay Tulumbacı: Bu yılın ve bu yılbaşı bölümümüzün en sürpriz tarafı, benim için İsmail ile aynı sahneyi paylaşmak oldu. Mezun olduğumuzdan beri bu bizim için bir ilk. Bu heyecanı sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Hep birlikte olacağımız daha nice senelerimiz olsun.

Bu bölüm hepimize moral olacak!

Onur Atilla: Başımıza gelen her türlü belaya karşı; el ele omuz omuza, sağlıkla, umutla ve kahkahayla yaşayalım dilerim... Bu özel bölümümüz her birinize moral olarak hazırlanmıştır. Sizi seviyoruz nice senelere seyircimiz!

Aylin Kontente: Şu anda bunu okuyorsanız, bir sonraki bölüme beraber geçtik demektir. Tebrikler! Sabrın, değişene adapte olma yeteneğin, zor zamanda birlik olma gücün, her koşulda çalışan mizah anlayışın ve her şeye rağmen umudun için... Bu sene 2020'nin tüm sevimsizliğini acısını çıkaralım! Nice güzel bir yıl olsun, biz de ona güzel bakalım.

Özgün Aydın: Gülümsemelerinizin, kahkahalarınızın maskeler arkasında kalmadığı, yüzümüzü yüzümüze güldüğünüz bir yıl diliyorum hepimize.