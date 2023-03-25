Güldürmeyen baba şakaları psikolojiyi güçlendiriyor

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HABERTURK.COM

İngiliz Psikoloji Derneği'nden bir uzman, baba şakalarının çocukların utanmayı öğrenmelerine yardımcı olmak ve utanmanın ille de kötü bir şey olmadığını kabul etmeleri için onları güçlendirmek açısından önemli olduğunu söyledi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi Biliş ve Davranış Laboratuvarı'nda mizah araştırmacısı ve laboratuvar yöneticisi olan Marc Hye-Knudsen, sataşma ve sert oyunun çocuğun fiziksel ve bilişsel gelişimini nasıl destekleyebileceğini açıkladı.

ÇOCUKLARIN DAYANIKLILIĞI ARTIYOR

Hye-Knudsen, "Zorbalığa varmadan çocuklarının egolarına ve duygularına alaycı bir şekilde saldıran babalar, çocuklarının dayanıklılığını artırır ve onları küçük saldırılara ve olumsuz duygu nöbetlerine sinirlenmeden ya da harekete geçmeden dayanmaları konusunda eğiterek dürtü kontrolü ve duygusal düzenlemeyi öğretir. Bunun ışığında, baba şakalarını, onlara gözlerini deviren çocuklar için faydalı bir işleve hizmet edebilecek pedagojik bir araç olarak düşünmeye değer" dedi.

Uzmana göre, baba şakalarının üç seviyesi bulunuyor: Kelime oyunları, anti-mizah ve çocukları kızdırmak, rahatsız etmek veya utandırmak için kullanıldığında silah haline getirilmiş anti-mizah.

BABA ŞAKALARINA GENELDE GÖZ DEVRİLİYOR AMA...

Baba şakası terimi, 2019 yılında Merriam-Webster sözlüğüne "babalar tarafından anlatıldığı söylenen, genellikle bariz veya tahmin edilebilir bir kelime oyunu veya kelime oyunu olan ve genellikle sevimli bir şekilde bayat veya komik olmadığı düşünülen bir tür sağlıklı şaka" tanımıyla girdi.

Baba şakaları genellikle bir homurtu ve göz devirmeyle karşılanır; ancak Hye-Knudsen, babaları çocukları durmalarını ne kadar çok isterse istesin, komik olmayan şakalarına devam etmeye teşvik etti.

Hye-Knudsen, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarına baba şakası yapmayı seven tüm babalara sesleniyorum: Homurdanmalarının, gözlerini devirmelerinin ya da hissedilir derecede sinirlenmelerinin sizi durdurmasına izin vermeyin. Uzun ve gurur verici bir geleneğe katılıyorsunuz ve utanç verici derecede berbat esprileriniz onlara iyi bile gelebilir.

Her yıl aynı bayat kelime oyunlarını tekrarlamaya devam edin. Acı verici tekrarlar sayesinde, aynı eski esprinin komik olmama dalgalarından geçtiğini ve sonra o kadar komik olmadığını ve komik hale geldiğini deneyimleyeceksiniz. Bir gün, belki de kendileri ebeveyn olduklarında, çocuklarınızın kendiliğinden aynı fıkrayı anlattıklarına kulak misafiri olabilirsiniz."