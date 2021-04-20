Halk müziği türünde çalışmalar yapan ve bir süre önce kansere yakalanmasıyla gündeme gelen Güler Işık, katıldığı bir sabah programı sebebiyle araştırılmaya başladı. Kanseri atlattıktan sonra tesettüre giren Güler Işık uzun yıllar Dişi İbo lakabıyla anılmıştı. Peki, Güler Işık kimdir? Güler Işık kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Güler Işık'a dair merak edilenler...

GÜLER IŞIK KİMDİR?

Güler Işık, 30 Haziran 1967 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfa Sivereklidir.

Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi’nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış, 1977 senesinde Ankara’ya taşınmıştır.

Ankara Radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır. Müzik kariyerinin dışında oyunculuk geçmişi de bulunmaktadır. 5 sinema ve tv filmi ile bir dizide de rol almıştır. Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır.