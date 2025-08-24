Güler Özince’den Birsen Tezer ile düet: 'Eksik Kalır'

Bağımsız müzik sahnesinin kendine özgü sesi ve güçlü kalemlerinden Güler Özince, yeni teklisi 'Eksik Kalır' ile dinleyicilerini bir kez daha duyguların merkezine davet ediyor. Özince’ye bu özel şarkıda, Türkiye’nin en etkileyici kadın vokallerinden Birsen Tezer eşlik ediyor.

Söz ve müziği Güler Özince’ye ait olan şarkının düzenlemesi Egemen Tosunbaş ile Özince'nin ortak imzasını taşıyor. 'Eksik Kalır', sanatçının 2017’de yayımlanan 'Merkür Retrosu'ndan bu yana yayımladığı 23'üncü teklisi olma özelliğini taşıyor.

Tarkan’ın son albümünde yer alan Müteşekkir şarkısıyla daha geniş kitlelerin dikkatini çeken Güler Özince, bu yeni düetinde Birsen Tezer’le birlikte dinleyiciye derin ve çok katmanlı bir anlatı sunuyor.

Güler Özince, yapımcılığını da üstlendiği Eksik Kalır hakkında duygularını şöyle ifade etti; “Bir şarkı üzerinden; Birsen ile bir salonda, karşılıklı iki koltukta sohbet ediyoruz. Ben anlatıyorum o dinliyor, o anlatıyor ben dinliyorum... En özet haliyle bu düet; iki farklı kuşaktan iki kadının, insan olmaya dair ‘kıssadan hissesi’ diyebilirim.”