Gülmenin şaşırtıcı etkisi: Kalp sağlığını iyileştiriyor!

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En son ne zaman güldün? Belki bir arkadaşımın bayat bir şaka, TikTok'ta saçma bir video ya da Netflix'te özel bir komedi anlatması yüzündendi. Mizah hayata biraz daha kaygısız bakmanıza yardımcı olsa da gülmenin sağlığa da bazı faydaları vardır.