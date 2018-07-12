Gülper Özdemir kimdir? sorusu Show TV ekranlarında yayınlanan Meleklerin Aşkı'nda gösterdiği performansla gündeme geldi. Meleklerin Aşkı'nın başrol karakteri olan Gülper Özdemir'in hayatı merak ediliyor. İşte Almanya'da başlayan serüveniyle Gülper Özdemir'in hayatı.
GÜLPER ÖZDEMİR (MELEKLERİN AŞKI - MELEK SAYMAZ)
En az annesi Rukiye kadar inatçı ve dediğim dedik bir kızdır Melek. Hayattaki en büyük amacı ise öğrenmektir. Henüz yüksek lisans yapmakta olan Melek’in üniversiteyle olan ilişiğini bir ömür kesmeye niyeti yoktur. Aynı zamanda, varlığından haberdar olduğu her türlü haksızlığa karşı baş kaldırmaya yeminli bir aktivisttir. Herkesin dört gözle beklediği aşka karşı, kapısını değil çalmak yumruklasa bile fark edemeyecek kadar kördür.
GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Gülper Özdemir, 1990 yılında Frankfurt'ta doğdu. Orta ve lise eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra; Almanya’da başladığı ‘’RheinMain University of Applied Sciences/International Business School’’ eğitimini Amerika’da ‘’Truman State University’’de tamamladı. Oyunculuk eğitimine lise yıllarında Almanya'da başladı. Hem Alman hem Türk Tiyatroları’nda sahne aldı. Daha sonra “New York The Living Theatre” 'a oyuncu olarak katıldı ve Judith Malina'nın ''No Place To Hide'' oyununu sahnelendirdi. Paris'te oyunculuk eğitimine devam eden Gülper Özdemir' 4 yabancı dil konuşuyor. Televizyon ekranlarındaki ilk dizi projesi ''Med Cezir'' oldu. Daha sonra ''Bana Sevmeyi Anlat'' projesinde “Simge” ve ''Kara Yazı'' dizisinde ‘’Derya’’ karakteriyle yer aldı. “Tutsak'' dizisindeki ‘’Elif’’ karakteri ile başrol kariyeri başladı.
Dizileri:
2014 - Med Cezir
2015 - Bana Sevmeyi Anlat
2017 - Kara Yazı
2017 - Tutsak
Oyunları:
- The Living Theatre / No Place To Hide By: Judith Malina / New York
- Tiyatro Frankfurt / Dünyanin ortasinda bir yer By: Özen Yula / Frankfurt
- Rudolf-Koch-Schule / Bonnie and Clyde / Frankfurt
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