Gülperi, geçtiğimiz akşam 4. bölümü ile ekrana geldi. Gülperi'nin oğlu Hasan'ın kurduğu tuzaktan kurtulup kurtulamayacağını merak eden izleyiciler son bölümle rahat bir nefes aldı. Ancak Gülperi'nin çocukları için girdiği mücadele eksilmeden devam ediyor. Gözler ise 5. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; Gülperi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gülperi 4. bölümde yaşanalar...

GÜLPERİ 4. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gülperi 4. Bölümünde; Hasan’ın ve Ejder’in birlikte planladığı tuzak, çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için umutlanmaya başlayan Gülperi’yi yeniden yıkar. Gülperi oğlunun kendisine olan nefretiyle daha yakından yüzleşirken onu korumak için elinden geleni yapmaya da devam eder. Kadir bu zor sürecinde Gülperi’ye destek olmak için çabalarken, Şeyma Gülperi’nin Kadir için düşündüğünden farklı bir anlam ifade ettiğini düşünmeye başlar.

Gülperi’nin 4. Bölümünde; Gülperi’nin ve Kadir’in beklediği büyük gün gelmiş, dava başlamıştır. Gülperi’nin serbest kalabilmesi için her delili mahkemeye sunan Kadir, istediğini alıyor. Kadir’in anlattıklarını dinleyen hakim, Gülperi’yi adli kontrol şartı ile serbest bırakıyor. Serbest kalan Gülperi ise ilk iş olarak çocuklarının yanına gitmek istiyor.

Yakup Gülperi’nin başının derde girmesini, torunlarını geri almak için bir koz olarak kullanmaya hazırlanmaktadır. Can ise annesinin yokluğuyla yeniden sınanmak zorunda kalır ve bu durumdan Hasan’ı sorumlu tutar. Gülperi ailesini bir arada tutmak için her şeyi feda etmeye hazırdır ve Kadir’in kendisine bu konuda verdiği söze inanmaktadır. Ancak yaşayacakları büyük şok onları yeni bir mücadeleye itmek zorunda kalacaktır.

GÜLPERİ 4. BÖLÜM İLK SAHNE:

GÜLPERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi nefes kesen ve duygusallığın zirve yaptığı 4. bölümüyle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Gülperi'nin Hasan'ın kurduğu tuzaktan kurtulması yüreklere su serpti. Peki; Gülperi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki; Gülperi 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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