Gülperi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen Gülperi 6. bölümde Hasan annesi Gülperi'yi tercih edip annesinin yönlendirmesiyle işe girmişti. Gülperi ve Hasan'ı sarsan gelişme ise Bedriye'nin intihar girişimi oldu. Hasan, Bedriye'den tüm gerçekleri öğrendi ve hesap sormak için Ali'nin bulunduğu mekana gitti. Ali ile kavga ederken araya giren Gülperi, Ali tarafından bıçaklandı. Peki; Gülperi kurtulabilecek mi? İzleyicilerin gözü 7. bölümde... Yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıyan Gülperi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Gülperi 7. bölüm frgamanı...

"NE OLUR BİZİ BIRAKMA!"

Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen yedinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Bıçaklanan Gülperi’nin apar topar hastaneye kaldırıldığı, Hasan’ın “Ne olur bizi bırakma!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Kadir, bir kez daha Yakup’un karşısına çıkıyor. Can annesi için gözyaşları içinde dua ederken, Ali’ye öfkesi giderek büyüyen Hasan durdurulamıyor. Bedriye hasta yatağında Ali’nin babası tarafından tehdit edilirken, yaşam savaşı veren Gülperi’ye neler olacağı merakla bekleniyor.

"BEN ARTIK SİZİN TORUNUNUZ DEĞİLİM!"

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 6. bölümünde Gülperi, hapishaneden çıkan Hasan’ın dedesine gitmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da Hasan’ın kafasında başka bir plan vardı. Dedesinin evine giden, tüm gerçekleri Yakup ve ailesinin yüzüne çarpan Hasan, “Ben artık sizin torununuz değilim!” diyerek evi terk etti. Şeyma’nın yaptıklarının bedeli ödemesini isteyen Kadir, gençlik anılarını hatırlamaya ve hayatında yaptığı tercihleri sorgulamaya başladı. Gülperi’nin yanına gelen Hasan’ın gözyaşları içinde annesiyle konuştuğu anlar izleyenlerin yüreğini burktu.

ALİ GÜLPERİ'Yİ BIÇAKLADI

Yakup, Ali’nin Bedriye’ye tecavüz ettiğini öğrenirken Ali, Bedriye’yi kaçırmanın planlarını yapıyordu. Annesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Hasan’ın Ejder’le hesaplaştığı dakikalar heyecanı yükseltti. Ali’nin kaçırmaya çalıştığı Bedriye, üzerinde kurulan evlilik baskısına daha fazla dayanamayarak intihar etti. Ali’nin Bedriye’ye yaptıklarını öğrenince gözü dönen Hasan, soluğu Ali’nin yanında aldı. Hasan’ın Ali’yi öldüresiye dövdüğü sırada gelen Gülperi, Hasan’ı korumak isterken Ali tarafından bıçaklandı. Hasan’ın gözyaşları içinde “Ana!” diyerek feryat ettiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

GÜLPERİ NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ 7. BÖLÜM FRAGMANI:

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