Gülperi 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Gülperi 7. bölümün ardından gözler Gülperi 8. bölümde yaşanacaklara çevrildmişti. Yayınlanan fragmanda ise; Şeyma'nın oyunları sonucu Gülperi evden çıkmak zorunda kalacağı görüldü. Öte yandan Kadir'in Gülperi konusundaki kafa karışıklığı ise devam ediyor. Hepsi ve deha fazlası Gülperi 8. bölüm fragmanında. İşte, Gülperi 8. bölüm fragmanı...
"YEMİNLER KANLA YAZILIR BURADA"
Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. “Şeyma sizi bırakmayacak, siz de Gülperi’yi bırakamayacaksınız. Siz benim müvekkillerimden biri olsaydınız, gidin ve kalbinizin sesini dinleyin derdim!” sözlerinin Kadir’i düşündürdüğü tanıtımda kovulan Gülperi, gözyaşları içinde evini boşaltıyor. Gülperi’yi Kadir’den uzak tutmak için elinden geleni yapan Şeyma bir kez daha Gülperi’nin karşısına çıkarak onu uyarırken Hasan’ın, Kadir’e tepkisi sert oluyor. “Yeminler kanla yazılır burada, şimdi Seyit senin de kanını isteyecek!” sözleri gerilimi yükseltirken, Seyit’in yumruk attığı kişinin kim olduğu merak ediliyor.
GÜLPERİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
GÜLPERİ 7. BÖLÜM ÖZETİ
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 7. Bölümünde aldığı bıçak darbesiyle hayatı tehlikeye giren Gülperi’nin durumu Hasan’ı çok korkuttu. Gözyaşları içinde annesini apar topar hastaneye kaldıran Hasan, annesine ve Bedriye’ye yapılanların hesabını sormak için Ali’nin peşini bırakmamakta kararlıydı. Gülperi’nin bıçaklandığını öğrenen Kadir, Yakup’a meydan okurken; Gülperi ile ailesine destek olmaya çalıştı.
Yaşam savaşını kazanan Gülperi, Bedriye’nin polise gerçekleri söylemesini sağladı. Annesinin ilaçlarını almak için kolyesini bozduran Bedriye, Şeyma’nın kötü oyunundan habersizdi. Ali’ye silah doğrultan Hasan’ı son anda engelleyen Kadir, Ali’yi polise teslim etti. Gülperi’nin ve çocuklarının başına gelenleri fırsat bilen Yakup ise Hasan’ın velayetini almak için Gülperi’yi sıkıştırmaya devam etti. Şeyma planıyla Bedriye’nin hırsızlık yaptığını düşünen apartman sakinleri, Gülperi’nin tüm eşyalarını kapının önüne koyarak onu kovdu. Gözyaşları içinde kendini kapı önünde bulan Gülperi, bir çıkış yolu bulabilecek miydi?
GÜLPERİ NE ZAMAN?
Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.