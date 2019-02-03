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Saraçoğlu takipçisinin sorusuna şöyle yanıt verdi:



“Hayır travesti değilim! Ama travesti olmak bir seçim değil bir kaderdir! Siz ve sizin gibi kötü zihniyetli çirkin insanlar benim gözümde zavallısınız! Gay olmak ayrıdır … olmak ayrıdır, hayat kadını ayrıdır … olmak ayrıdır! Ben travesti değilim ama umarım ALLAH sizi bu yargıladığınız insanlar üzerinden sizi sınamaz! Çünkü muhakkak vardır bir evladınız kardeşiniz yeğeniniz...”