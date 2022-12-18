Gülse Birsel: O düşünce artık geçerliliğini kaybetti

"O DÜŞÜNCE GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETTİ"

Birce Akalay, konuyla ilgili "Artık galiba 15 - 20 yıldır o kırıldı gibi hissediyorum. Biz kapıyı, bacayı kırdık yani. Çok güçlü kadın komedyenlerimiz de var. Kadın komedyen konusunda hiçbir sıkıntımız olmadı. Amerika'dan bile bu konuda bir tık daha iyiyiz diyebilirim. Bence o düşünce artık geçerliliğini kaybetti" diye konuştu.