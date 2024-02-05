Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle gündem oldu
Sosyal medyada Yeşilçam'ın güzelleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerinde aralarında bulunduğu "Hangisi daha güzel?" başlığı altında bir anket yapıldı. Anket sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu kısa sürede gündem oldu
Gülşen Bubikoğlu, Katıldığı güzellik yarışmasında Necla Nazır'ın ardından ikinci seçildi ve sonrasında 'Yaban', 'Ah Nerede', 'Alev Alev' ve'Cici Kız' gibi filmleriyle Yeşilçam'a adını yazdırdı
Yeşilçam'ın güzel ve başarılı kadınlarından Gülşen Bubikoğlu, hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle adından yıllarca söz ettirdi.
"HÂLÂ ÇOK GÜZEL"
69 yaşındaki oyuncu Gülşen Bubikoğlu güncel haliyle de sosyal medya kullanıcıları tarafından gündem oldu ve kendisi hakkında şu yorumlar yapıldı;