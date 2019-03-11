'Bir İhtimal Biliyorum' şarkısıyla çok güzel geri dönüşler aldığını söyleyen popçu, "Önümüzdeki günlerde bir single parçası daha çıkartacağım. Ne tarz olacağı hakkında bilgi vermeyeyim ben böyle son dakika açıklayıp, insanların birden görüp dinlemesini daha çok seviyorum heyecanı kaçmasın şimdi" dedi.

Ayrıca bu sene içerisinde de albüm çıkartacağını dile getiren şarkıcı, albümle ilgili çalışmalarını eşi Ozan Çolakoğlu'yla birlikte devam ettiklerini dile getirdi.