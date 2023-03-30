Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülşen'in avukatından açıklama

Şarkıcı Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddia edildi. Ayrıca ünlü şarkıcının seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyeceği ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar vereceği ileri sürüldü. Söylentiler sonrasında Gülşen'in avukatından açıklama geldi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Gülşen'in avukatından açıklama: CHP'den teklif iddiasına yanıt - Magazin haberleri

    İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra serbest kalan Gülşen ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
  • Gülşen'in avukatından açıklama: CHP'den teklif iddiasına yanıt - Magazin haberleri

    Gülşen, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de konserinde İmam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Gülşen, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilmişti.
  • Gülşen'in avukatından açıklama: CHP'den teklif iddiasına yanıt - Magazin haberleri

    Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı. Tahliye olduktan bir süre sonra yurt dışı yasağı da kaldırılan Gülşen, İspanya’da yaşayan oğlunun yanına gitmişti.
  • Gülşen'in avukatından açıklama: CHP'den teklif iddiasına yanıt - Magazin haberleri

    Şarkıcı Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddia edildi. Ayrıca ünlü şarkıcının seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyeceği ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar vereceği ileri sürüldü. Söylentiler sonrasında Gülşen'in avukatından açıklama geldi.
  • Gülşen'in avukatından açıklama: CHP'den teklif iddiasına yanıt - Magazin haberleri

    Gülşen'in avukatı Emek Emre söz konusu iddiaları yalanladı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.