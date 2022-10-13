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Gülşen karakola gelerek imza attı

Ev hapsi kaldırılan ve hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, bugün öğle saatlerinde Levent Polis Merkezi'ne gelerek imza attı. Karakol çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Gülşen, 'Kolay gelsin' dedi

Gülşen karakola gelerek imza attı - Magazin haberleri
İHA

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, bugün saat 12.10 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte geldiği Beşiktaş Levent Polis Merkezi’nde parmak izini okutarak imza attı.

Kendisini bekleyen gazetecilerin yönelttiği sorulara ‘Kolay gelsin’ şeklinde cevaplayan Gülşen, parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek polis merkezinden ayrıldı.

Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

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