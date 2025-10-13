Gülsüm Ali'den Engin Akyürek'e: İyi ki doğdun, iyi ki varsın

SHOW TV'de ekranlara gelecek, yapımını Süreç Film'in üstlendiği merakla beklenen yeni dizi 'Bereketli Topraklar'ın başrol oyuncularından Engin Akyürek, 44 yaşına girdi.

Dizide 'Ömer Bereketoğlu' karakterini canlandıran Akyürek'in doğum gününü, dizinin diğer başrol oyuncusu 'Savcı Nevin'i canlandıran Gülsüm Ali sosyal medyadan kutladı.

Ali, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Bu kadar kısa sürede bu güzel karakteri tanıyabilmek ne büyük mutluluk. İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Daha çok gülüp eğleneceğimiz günler olsun."