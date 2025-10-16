Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gümrükte ele geçirildiler, hepsi 'cancan' cinsi | Son dakika haberleri

        Gümrükte ele geçirildiler, hepsi 'cancan' cinsi

        Ağrı'da Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada bulunan "cancan" cinsi 85 güvercine el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 09:44 Güncelleme: 16.10.2025 - 09:44
        Gümrükte ele geçirildiler, hepsi 'cancan' cinsi
        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tıra yönelik operasyonda "cancan" cinsi 85 güvercin ele geçirildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a operasyon düzenlendi.

        Gümrük personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyonda tespit edilen "cancan" cinsi 85 güvercine el koydu.

        Güvercinler, güvenli bir alana nakledildi. Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

