Gümüşhane Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Gümüşhane Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

İmamoğlu ve Yavaş: Yoğun bir itiraz metodu var

HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Gümüşhane başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Gümüşhane Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Gümüşhane seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Gümüşhane Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 82.22 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97.5 oldu. Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 56.826 oyla yüzde 74.64 - Kemal Kılıçdaroğlu: 15.180 oyla yüzde 19.94 - Sinan Oğan: 3.914 oyla yüzde 5.14 - Muharrem İnce: 214 oyla yüzde 0.28 aldı. Gümüşhane 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Gümüşhane Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 80.84 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:10 itibarıyla yüzde 96.7 oranında açıldı. 2023 Gümüşhane milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 57.894 oyla yüzde 78.52 - Millet İttifakı: 13.635 oyla yüzde 18.49 - Ata İttifakı: 438 oyla yüzde 0.6 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 287 oyla yüzde 0.39 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 56 oyla yüzde 0.07 aldı. Saat 21:10 itibarıyla 2023 Gümüşhane milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

