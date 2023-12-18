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        Depremzede öğrenciler, Gümüşhane´de depremi yeniden yaşadı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremleri yaşayan üniversite öğrencileri, öğrenimleri için geldikleri Gümüşhane´de dün yeniden depreme yakalandı. Kentte 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası yurtta yaşananları anlatan depremzede öğrencilerden Barış Çoban (20), "Dünkü deprem, yaşadığımız geçmiş depremi anımsattı; korktuk, koşarak dışarı çıktık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:10
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        Depremzede öğrenciler, Gümüşhane´de depremi yeniden yaşadı
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremleri yaşayan üniversite öğrencileri, öğrenimleri için geldikleri Gümüşhane´de dün yeniden depreme yakalandı. Kentte 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası yurtta yaşananları anlatan depremzede öğrencilerden Barış Çoban (20), "Dünkü deprem, yaşadığımız geçmiş depremi anımsattı; korktuk, koşarak dışarı çıktık" dedi.

        Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Riçhter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 15.03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Gümüşhane'nin yanı sıra Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. Sarsıntı sonrası Gümüşhane'de Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, endişe içerisinde dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ve ilgili kurum görevlileri saha çalışması başlattı.

        Kent sakinlerinin yanı sıra, 6 Şubat´ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremleri yaşayan depremzede üniversite öğrencileri de, öğrenimleri için geldikleri Gümüşhane´de dün yeniden depreme yakalandı. Öğrencilerin kimi yeniden yurda dönerken, kimi de dışarda yaktıkları ateş başında sabahladı.

        `TECRÜBELİYDİK, ARKADAŞLARA YARDIMCI OLDUM´

        Hatay´dan Gümüşhane´ye gelen Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 1´inci sınıf öğrencisi Eray Kaya (19),  yurtta yaşadıklarını anlatarak, "Malatyalıyım, Hatay´dan buraya geldim. Maraş depremine yakalandık, o anları yaşadık. Bu konuda tecrübeliydik, dün çok korkutucu bir şey olmadı. İlk defa yakalananlar için korkutucuydu. Herkes panik yaşadı, şokla dışarı kaçmaya çalıştılar. Arkadaşlara yardımcı oldum, kalın giyinmelerini önerdim. Artçıların olabileceği söyledim. Daha önce yaşadığım için herkesi sakinleştirmeye çalıştım. Umursayan, umursamayan oldu. Biz tedbirimizi aldık, takdiri Allah´a bıraktık. Depremi yaşayan bir AFAD gönüllüsü olarak elimizden geleni yaptık. Allah beterinden korusun" dedi.

        `KORKTUK, KOŞARAK DIŞARI ÇIKTIK´

        Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2´nci sınıf öğrencisi Barış Çoban da "Arkadaşlarla uyurken birden depreme yakalandık. Van'da yaşadığımız geçmiş depremi anımsattı; bayağı korktuk, koşarak dışarı çıktık. Ama Allah´a şükür olumsuz bir şey olmadı. Rabbim yine de kimseyi mağdur etmesin. Eski depreme yakalandığımızda bayağı bir korkmuştuk. Bu deprem de bizi etkiledi" diye konuştu.

        PROF. DR. BEKTAŞ: TEDİRGİN EDİCİ

        Öte yandan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Kelkit ilçesinde meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Bektaş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Kelkit-Gümüşhane Depremi 4.3; Trabzon´da hissedilen deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu olan Kelkit-Aşkale-Erzurum istikametinde uzanan fay segmenti üzerinde gelişti. Bu segment uzun zamandan beri gerilme biriktiren bir sismik boşluğa karşılık geldiğinden tedirgin edicidir" ifadelerinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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