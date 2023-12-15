Anaokulu öğretmeni, toprağa verildi

TRABZON´da, 7 katlı binanın çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), memleketi Gümüşhane´nin Torul ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Merve Z., yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Öğretmen Merve Z. için Gümüşhane´nin Torul ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan öğretmenler, veliler ve öğrenciler, aileye taziye dileklerinde bulundu. Genç öğretmen, namazın ardından Atalar köyündeki aile kabristanına defnedildi.