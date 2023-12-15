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        Anaokulu öğretmeni, toprağa verildi

        TRABZON´da, 7 katlı binanın çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), memleketi Gümüşhane´nin Torul ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:20
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        Anaokulu öğretmeni, toprağa verildi
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        TRABZON´da, 7 katlı binanın çatı katından atlayan anaokulu öğretmeni Merve Z. (28), memleketi Gümüşhane´nin Torul ilçesinde toprağa verildi.

        Olay, dün Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi Adnan Menderes Caddesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Düzköy ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Merve Z., kardeşiyle birlikte oturduğu 7 katlı apartmanın çatı katından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Merve Z., yaşamını yitirdi. Savcılık ve polis incelemesi sonrası öğretmenin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

        Öğretmen Merve Z. için Gümüşhane´nin Torul ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan öğretmenler, veliler ve öğrenciler, aileye taziye dileklerinde bulundu. Genç öğretmen, namazın ardından Atalar köyündeki aile kabristanına defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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