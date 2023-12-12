Gümüşhane'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, mobil eğitim aracıyla Kürtün Süme İlkokulu'na gitti.

Ekipler, okul bahçesinde öğrencileri, trafik kuralları, trafik ışık ve levhaları ile yaya geçitlerinde geçiş önceliği hakkında bilgilendirdi.

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