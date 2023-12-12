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        Gümüşhane'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:29
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        Gümüşhane'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
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        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, mobil eğitim aracıyla Kürtün Süme İlkokulu'na gitti.

        Ekipler, okul bahçesinde öğrencileri, trafik kuralları, trafik ışık ve levhaları ile yaya geçitlerinde geçiş önceliği hakkında bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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