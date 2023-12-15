Üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi

Giresun'da evinde baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Cemalettin Ceylan, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi 20 yaşındaki Ceylan için Kürtün ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ceylan'ın babası Hakkı Ceylan ve diğer yakınlarının yanı sıra Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Belediye Başkanı Enver Şen ile vatandaşlar katıldı.

Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Uluköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.