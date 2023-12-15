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        Üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi

        Giresun'da evinde baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Cemalettin Ceylan, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:00
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        Üniversite öğrencisinin cenazesi memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi
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        Giresun'da evinde baygın bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden Cemalettin Ceylan, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Giresun Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi 20 yaşındaki Ceylan için Kürtün ilçesindeki Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Ceylan'ın babası Hakkı Ceylan ve diğer yakınlarının yanı sıra Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı, Belediye Başkanı Enver Şen ile vatandaşlar katıldı.

        Gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Uluköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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