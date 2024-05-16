Tabela ölçüsü alırken çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Reklam tabelası ölçüsü almak için bir oto servisinin çatısına çıkan Murat Kartal, bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten düştü. Beton zeminde başından yaralanıp, kanlar içinde kalan Kartal, ihbarla çağrılan ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada ilk müdahalede bulunulan Kartal, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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