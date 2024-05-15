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        Gümüşhane Üniversitesine en iyi makale ödülü

        Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine en iyi makale ödülü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:19
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        Gümüşhane Üniversitesine en iyi makale ödülü
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        Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine en iyi makale ödülü verildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Yollar Türk Milli Komitesi'nin 2023 yılında "YTMK Ödül Yönetmeliği" kapsamında düzenlediği yarışma sonuçlarına göre İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Kaşif Furkan Öztürk, Prof. Dr. Tufan Çakır ve Mekanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Araz'ın, "Soil Dynamics and Earthquake Engineering (Q1)" dergisinde yayımlanan "A comparative study to determine seismic response of the box culvert wing wall under influence of soil-structure interaction considering different ground motions" adlı araştırma makalesinin ödüle layık görüldüğü belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, ödüle layık görülen akademisyenleri tebrik ederek, elde edilen başarının gurur verici olduğunu vurguladı.

        Zeybek, şunları kaydetti:

        "Akademisyenlerimiz yaptıkları bu önemli çalışma ile üniversitemizin adını uluslararası alanda duyurmayı başardılar. Yollar Türk Milli Komitesi'nin düzenlediği bu prestijli yarışmada ödül kazanmak, yapılan araştırmanın niteliğinin ve öneminin bir göstergesidir. Bu başarı sadece akademik camiamızı değil, aynı zamanda ülkemizin altyapı ve mühendislik alanındaki potansiyelini de ortaya koyuyor. Öğretim üyelerimizi aldıkları ödülden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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