Tecrübeli başantrenör, eski öğrencileriyle geleceğin voleybolcularını yetiştiriyor

SİNAN UÇAR - Gümüşhane'de başantrenör Ümit Terzi, antrenörlüğü seçen eski iki öğrencisiyle Gümüşhane Spor Lisesi ile Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü kulüplerini çalıştırıyor.



Gümüşhane Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni 50 yaşındaki Terzi, 2006'dan beri mesleğinin yanı sıra voleybol antrenörü olarak çok sayıda sporcu yetiştirdi.



​​​​​​​Terzi, 2006-2017 sezonunda Gümüşhane Torul Gençlerbirliği'nde, 2018-2019 sezonunda Sorgun Belediyespor'da, 2019-2021 sezonunda Şiran Akademi Spor Kulübünde, 2022-2025 sezonunda ise Gümüşsu Gümüşhanespor'da başantrenör olarak görev aldı.



Gümüşhane Torul Gençlerbirliği ile Efeler Ligi tecrübesi yaşayan Ümit Terzi, Şiran Akademi Spor Kulübü ile 2. Lig şampiyonu olarak takımını 1. Lig'e taşıdı.



Terzi'nin geçmiş yıllarda öğretmenlik yaptığı Torul ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrencilerinden Samet Taşkın ve Serhat Akgül, voleybol antrenörü oldu.



Tecrübeli teknik adam, eski öğrencileriyle Gümüşhane Spor Lisesi ile Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü kulüplerini çalıştırmanın mutluluğunu yaşıyor.









- "Eski öğrencilerimin antrenör olması beni mutlu ediyor"



Başantrenör Ümit Terzi, AA muhabirine, en büyük amacının insan hayatına dokunmak olduğunu, 20 yıldır da bunun için çalıştığını söyledi.



Sporcu yetiştirirken akademik kariyerlerine önem verdiğini belirten Terzi, kurs, etüt ve dershane desteği vererek sporcuların eksikliklerini giderdiklerini ifade etti.



Terzi, 23 yıllık öğretmen olduğunu, öğrencilerinden 150'sinin beden eğitimi öğretmenliğini seçtiğini anlattı.



Torul'da uzun yıllar voleybolcu yetiştirmek için mücadele verdiğinin altını çizen Ümit Terzi, aynı çalışmaları Gümüşhane'de sürdürmek amacıyla Gümüşhane Spor Lisesi'ne tayin olduğunu aktardı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Gümüşhane Spor Lisesi Spor Kulübünü kurduklarını dile getiren Terzi, il ve ilçelerdeki yetenekli sporcuları bir havuzda topladıklarını kaydetti.



Terzi, eski öğrencilerinin beden eğitimi öğretmeni veya antrenör olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bıraktığımda bu işin devam etmesi için antrenör ve öğretmen yetiştirmemiz lazım. Bunu da başardığıma inanıyorum. İnşallah gelecek yıllarda daha da iyi olacak." dedi.



Eski öğrencileriyle meslektaş olarak çalışmanın takıma da rol model olduğunu ifade eden Terzi, "Sporcularımız, kendilerinin de ileride hem iyi bir sporcu hem de iyi bir antrenör ve öğretmen olabileceklerinin hayalini kuruyorlar." diye konuştu.









- "Hocamızın eski öğrencileri olmamız sporcularda farkındalık oluşturuyor"



Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü voleybol antrenörü Samet Taşkın ise ortaokul yıllarında Gümüşhane Torul Gençlerbirliği'ni yakında takip ettiğini söyledi.



Her hafta sonu maçları izlemeye gittiğini anlatan Taşkın, "O zamanlar yaşımız küçüktü, orada top toplayıcı olabilmek, temizlik görevlisi olabilmek, büyük sporcuları görebilmek için hevesli bir şekilde maçlara giderdik. Voleybol aşkımız burada başladı." ifadelerini kullandı.



Taşkın, öğretmeni ile meslektaş olarak takım çalıştırmanın sporcuları ayrı motive ettiğini vurgulayarak, "Hedeflere ulaşmada bu şekilde motivasyonlar onları yukarı çekiyorlar." dedi.



Daha önce yıllarda Ümit Terzi'nin çalıştırdığı takımları televizyondan takip ettiğini belirten Taşkın, bugün kendisiyle çalışma imkanı bulmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Antrenör Serhat Akgül de Ümit Terzi'nin kendilerine teknik konularda eğitim vermeye devam ettiğini anlatarak, "Birlikte görev yapmak çok güzel bir duygu. Çünkü bayrak devri gibi bir şey oluyor bizim için. Bu güzel oldu, inşallah bizden sonrakiler için de böyle olur." diye konuştu.



Gümüşhane Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kulübü oyuncusu Irmak Mutlu da başarılı olacaklarına inandığını söyledi.



Gümüşhane Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Irmak, antrenörleri arasındaki öğretmen öğrenci ilişkisinin kendileri için güzel olduğunu belirterek, "Belki ben de ileride Ümit hocamın yanında antrenör olarak çalışabilirim. Takım arkadaşlarıma örnek olabilirim." ifadelerini kullandı.



