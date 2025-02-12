Bakan Göktaş, Gümüşhaneli üçüzler 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan'ın doğum günlerini kutladı (2)
ÜÇÜZLEREDOĞUM GÜNÜ PASTASIGümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Tarık ve Gülüşan Şen çifti, 5 yaşına giren 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimlerini verdiği üçüz çocukları için doğum günü kutlaması yaptı.
ÜÇÜZLEREDOĞUM GÜNÜ PASTASI
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Tarık ve Gülüşan Şen çifti, 5 yaşına giren 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimlerini verdiği üçüz çocukları için doğum günü kutlaması yaptı. Üçüzler, üzerine ‘İyi ki doğdunuz üçüzler’ yazılı pastaya dikilen mumları üfledi. Baba Tarık Şen, fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdiği bu anları sosyal medya hesabından “Üçüzlerimiz 5 yaşına girdi. Rabb'im sağlık, sıhhat versin. Devlete, millete hayırlı evlat olmayı nasip eylesin” notuyla paylaştı.
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