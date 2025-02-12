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        Bakan Göktaş, Gümüşhaneli üçüzler 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan'ın doğum günlerini kutladı (2)

        ÜÇÜZLEREDOĞUM GÜNÜ PASTASIGümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Tarık ve Gülüşan Şen çifti, 5 yaşına giren 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimlerini verdiği üçüz çocukları için doğum günü kutlaması yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:07 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:10
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        Bakan Göktaş, Gümüşhaneli üçüzler 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan'ın doğum günlerini kutladı (2)
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        ÜÇÜZLEREDOĞUM GÜNÜ PASTASI

        Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde Tarık ve Gülüşan Şen çifti, 5 yaşına giren 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' isimlerini verdiği üçüz çocukları için doğum günü kutlaması yaptı. Üçüzler, üzerine ‘İyi ki doğdunuz üçüzler’ yazılı pastaya dikilen mumları üfledi. Baba Tarık Şen, fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdiği bu anları sosyal medya hesabından “Üçüzlerimiz 5 yaşına girdi. Rabb'im sağlık, sıhhat versin. Devlete, millete hayırlı evlat olmayı nasip eylesin” notuyla paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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