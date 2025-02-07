Gümüşhane'de anne ayı ve yavruları görüntülendi
Gümüşhane'de anne ayı ve yavrularının karda oynaması kameraya yansıdı.
Gümüşhane'de anne ayı ve yavrularının karda oynaması kameraya yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine bağlı Esenyurt ve Olukdere köylerine yakın bir alanda, birbirleriyle oynayan anne ayı ve iki yavrusunu fark etti.
Anne ayı ve iki yavrusunu kaydeden ekipler, karlı arazide koşan ve bir süre yürüyen ayıların keyifli anlarına tanıklık etti.
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