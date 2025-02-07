Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de anne ayı ve yavruları görüntülendi

        Gümüşhane'de anne ayı ve yavrularının karda oynaması kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de anne ayı ve yavruları görüntülendi
        ABONE OL

        Gümüşhane'de anne ayı ve yavrularının karda oynaması kameraya yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine bağlı Esenyurt ve Olukdere köylerine yakın bir alanda, birbirleriyle oynayan anne ayı ve iki yavrusunu fark etti.

        Anne ayı ve iki yavrusunu kaydeden ekipler, karlı arazide koşan ve bir süre yürüyen ayıların keyifli anlarına tanıklık etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İş insanını öldürüp üzerine kireç döküp gömmüşler!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        İstanbul'da polislere bıçaklı saldırı!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        6 aylık Lina bebekten hayata veda!
        Brezilya'da uçak kazası
        Brezilya'da uçak kazası
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        TCMB'den hükümete 'Açık Mektup'
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Eren Elmalı'da pürüz çıktı!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        Baronu yakalayıp yazdığı yazının yanından geçtiler!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Başından vurulan Gülcan, yaşam mücadelesi veriyor!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Temsilcilerimizin UEFA listesi belli oldu!
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"

        Benzer Haberler

        Zigana Dağı'nda üniversite öğrencilerine arama kurtarma eğitimi verildi
        Zigana Dağı'nda üniversite öğrencilerine arama kurtarma eğitimi verildi
        Gümüşhane'de karda drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 li...
        Gümüşhane'de karda drift atan 4 sürücü ile bir araç sahibine 222 bin 922 li...
        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonu
        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonu
        Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
        Gümüşhane'de kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonu
        Gümüşhane'de kaçakçılık operasyonu
        Gümüşhane'de 644 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Gümüşhane'de 644 kilogram kaçak tütün ele geçirildi