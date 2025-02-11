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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 113 yaşındaki Güllü nineyi ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de yaşayan 113 yaşındaki Güllü Doğan ile evinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:24 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:40
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 113 yaşındaki Güllü nineyi ziyaret etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane'de yaşayan 113 yaşındaki Güllü Doğan ile evinde bir araya geldi.

        Bakan Göktaş, İnönü Mahallesi'ndeki evinde dün ziyaret ettiği, 12 çocuğu ve 30 torunu olan Doğan ile bir süre sohbet etti.

        Göktaş'a sarılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getiren Doğan, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bundan sonra ben ne yapayım ömrü, Allah size ömür versin, Cumhurbaşkanı'mıza, hepsine ömür versin. O bizim babamızdır. Oraya gidersen benden çok selam söyle. O bizim babamız, dua ediyorum. Siz beni ziyaret ettiniz Cenabıallah da sizin elinizden tutsun." dedi.

        Doğan'a, yurt dışı ziyaretinde olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisini telefonda görüştüremediğini söyleyen Göktaş, selamını ileteceğini belirtti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan da bu yaşında hastalık bilmediğini anlattı. Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

        "İyiyim, Allah razı olsun bakanlardan. Dualı yaşıyorum. Biz eskiden köylerimizde böyle ıvır zıvır yemezdik, elimizle diker tarlalarımızdan biteni yerdik. Hastalık bilmem. Trabzon'da kaç doktora gittim, 'Güllü nene sen bizden sağlamsın' dediler."

        Bakan Göktaş'ın yeni yuva kuracak gençlere tavsiyelerini sorduğu Doğan, "Allah mutluluk versin, tatlılık, gönül hoşluğu versin. Bizden öncekiler hep yoksulluk çekerdi, şimdikiler çekmiyor." diye konuştu.

        Doğan, üzerinde taşıdığı Çanakkale gazisi eşinin madalyası ve kendisine hediye ettiği yüzüğü ile fotoğrafını Göktaş'a gösterdi.

        Bakan Göktaş, ziyaretin sonunda Güllü Doğan, oğlu, gelini, torunu ve torununun çocuğuyla fotoğraf çektirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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