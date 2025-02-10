Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayımız 50 bin 944 olmuştur (2)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt Kızılay İl Merkezi Yeni hizmet binası açılış töreninin ardından Gümüşhane’ye geldi. Bakan Özdemir, Gümüşhane Valiliği’ni ziyaret edip, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesini ziyaretti sonrası kentten ayrıldı.

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