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        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayımız 50 bin 944 olmuştur (2)

        GÜMÜŞHANE'YİZİYARET ETTİAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt Kızılay İl Merkezi Yeni hizmet binası açılış töreninin ardından Gümüşhane'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 19:54 Güncelleme: 10.02.2025 - 20:00
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        Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru sayımız 50 bin 944 olmuştur (2)
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        GÜMÜŞHANE’YİZİYARET ETTİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt Kızılay İl Merkezi Yeni hizmet binası açılış töreninin ardından Gümüşhane’ye geldi. Bakan Özdemir, Gümüşhane Valiliği’ni ziyaret edip, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesini ziyaretti sonrası kentten ayrıldı.

        Selda FIRAT/GÜMÜŞHANE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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