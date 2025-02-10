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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 14:21 Güncelleme: 10.02.2025 - 14:25
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.Ş. ve A.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan iki zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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