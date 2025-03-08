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        Gümüşhane'de anız ateşi 2 evi yaktı

        GÜMÜŞHANE'de Ayten Yiğit'in bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateş, 2 eve sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 19:46 Güncelleme: 08.03.2025 - 19:50
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        Gümüşhane'de anız ateşi 2 evi yaktı
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        GÜMÜŞHANE'de Ayten Yiğit’in bahçesindeki otları temizlemek için yaktığı ateş, 2 eve sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, öğleden sonra Mescitlik köyü Cami Önü Mahallesi’nde Ayten Yiğit’e ait müstakil evde meydana geldi. Yiğit, bahar temizliği için bahçesindeki otları yakarken, alevler bir anda büyüyüp evini sardı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişiğindeki bir başka evin çatısına da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, 2 evde hasar oluştu.

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