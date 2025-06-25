Gümüşhane'de kenenin ısırdığı çoban öldü

Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü, 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı. Bekar olan Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.