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        Gümüşhane'de kenenin ısırdığı çoban öldü

        GÜMÜŞANE'de kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk (39), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:05
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        Gümüşhane'de kenenin ısırdığı çoban öldü
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        GÜMÜŞANE'de kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk (39), hayatını kaybetti.

        Gümüşhane Şiran ilçesinde sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk'ü, 1 hafta önce kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Uzuntürk, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakıma alınan Alaattin Uzuntürk, kurtarılamadı. Bekar olan Alaattin Uzuntürk’ün cenazesi, bugün ikindi vakti sonrası kılınacak namazın ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Deregözü Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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