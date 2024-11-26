Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

        Gümüşhane'de park halindeki otomobilde yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 00:53 Güncelleme: 26.11.2024 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gümüşhane'de park halindeki otomobilde yangın çıktı.

        Kent merkezindeki Özcan Mahallesi'nde park halindeki 61 AR 306 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        NATO: İşletmeler savaş senaryosuna hazırlıklı olmalı
        ABD, ilk kez "füze kullanımına onay verdiğini" teyit etti
        ABD, ilk kez "füze kullanımına onay verdiğini" teyit etti
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Kilometrelerce taşıyarak kurtardılar
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        EuroBasket 2025 biletini kaptık!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Marketi savaş alanına çevirdiler
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Gümüşhane'de bazı güzergahlar ağır tonajlı araçlara kapatıldı
        Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediliyor
        Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediliyor
        Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Kar nedeniyle kara yollarında mahsur kalan 600 kişi Gümüşhane'de misafir ed...
        Kar nedeniyle kara yollarında mahsur kalan 600 kişi Gümüşhane'de misafir ed...
        Gümüşhane ve Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi
        Gümüşhane ve Bayburt'ta eğitime 1 gün ara verildi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'n...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Gümüşhane Merkez İlçe Kongresi'n...