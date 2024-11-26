Gümüşhane'de park halinde yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kent merkezindeki Özcan Mahallesi'nde park halindeki 61 AR 306 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

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