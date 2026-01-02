Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kar yağışı dolayısıyla yiyecek arayışındaki hayvanlar için farklı noktalara yem ve mama bıraktıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:20 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:24
        Gümüşhane'de yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, kar yağışı dolayısıyla yiyecek arayışındaki hayvanlar için farklı noktalara yem ve mama bıraktıklarını belirtti.

        Başer, AA muhabirine, belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        İl merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreyi bulduğunu aktaran Başer, 150 personelin 10 araçla karla mücadele çalışması yaptığını kaydetti.

        Başer, cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Kar fazla olduğu için yaban hayvanlarını düşündük. Kuşlar için yemleme çalışması yaptık. Açtığımız yerlere de kediler için mama bıraktık. Yaban havyaları içinde çeşitli noktalara yiyecekler bıraktık. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Büyük bir emek sarf ettik. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

